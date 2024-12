Tg24.sky.it - Roma, stupro a Capodanno 2020: Patrizio Ranieri condannato a 5 anni e mezzo

I giudici della quinta sezione collegiale dihannoa 5, imputato nel processo per lodi una ragazza 16enne avvenuto in una villa a, quartiere Primavalle, la notte didel. La procura aveva chiesto una condanna a 12e sei mesi. "Io non ho fatto niente, ho la coscienza pulita. A me non mi ha ammazza niente. Io rido sempre", ha commentato l'imputato. I fattiSecondo l’accusa,e altri ragazzi, alcuni minorenni all’epoca dei fatti, avrebbero compiuto abusi sulla vittima, allora 16enne, approfittando del suo stato di incoscienza dovuto all’assunzione di alcol e droghe. Per questa vicenda due minorenni sono già sotto processo mentre per un altro maggiorenne i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio.