Iltempo.it - Risolto il caso della misteriosa malattia del Congo: ecco di cosa si tratta

Leggi su Iltempo.it

Lache sta colpendo ile preoccupando il resto del mondo in realtà è «una grave forma di malaria». Lo ha chiarito il ministeroSaluteRepubblica Democratica del, secondo quanto riportato da Reuters. La, che provoca febbri ed emorragie, circola nella zona sanitaria di Panzi, e a novembre aveva già ucciso 143 persone nella provincia sudoccidentale di Kwango. «Il mistero è stato finalmente. Sidi undi malaria grave sotto forma direspiratoria, aggravata dalla malnutrizione», ha affermato il ministeroSalute in una dichiarazione. Le autorità sanitarie hanno anche spiegato che da ottobre sono stati segnalati 592 casi, con un tasso di mortalità del 6,2%. Proprio oggi è morta la persona di 55 anni rientrata di recente da un viaggio in, residente a Trevignano (in provincia di Treviso), che presentava i sintomi correlabili allache sta colpendo il paese africano.