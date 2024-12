Thesocialpost.it - Regalini di Natale per amici e amiche a meno di 15 euro: le idee più carine, originali e utili

Leggi su Thesocialpost.it

Panico dadiper? Panico da ultimo minuto e poco budget? Ecco la soluzione: alcuni spunti per fare felice un amico o un’amica senza spendere troppi soldi. Cone anche. Perché apiù che mai “è il pensiero che conta”. La lista l’ha stilata Camilla Sernagiotto per il Corriere. Tutte questeregalo persono al di sotto di 15.Si parte “le calze di“:“Calze natalizie che garantiscono comfort e calore. Con i loro design festosi come renne e bastoncini di zucchero, aggiungono un tocco di allegria ai tuoi outfit invernali. Perfette come regalo, si adattano a qualsiasi tipo di scarpe”.Imperdibile “l’albero didi Rubik“:“Il Cubo di Rubik a forma di albero diè un rompicapo unico che arricchisce le tue decorazioni festive.