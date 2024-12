Pomiglianoper evitare alcoltest aggredisce vigili urbani

Anteprima24.it - Pomigliano,per evitare alcoltest aggredisce vigili urbani

Tempo di lettura: 2 minutidue agenti della polizia municipale a calci, pugni e morsi perl’, davanti a moglie e figlia di 9 anni. E’ accaduto nei giorni scorsi a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove un uomo di 46 anni, a bordo della propria vettura con la moglie e la bambina, era stato fermato da dueperchè con manovre azzardate nel traffico cittadino, invadeva la corsia opposta. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al comando per effettuare l’, ma l’uomo ha reagito aggredendo i, per poi essere bloccato ed immobilizzato dagli stessi. Il 46enne è poi risultato positivo alla prova dell’etilometro, con un tasso alcolemico di oltre il doppio del limite consentito. Per l’uomo sono sccatati gli arresti domiciliari convalidati ieri dal giudice, che ha disposto anche la misura dell’obbligo di firma quotidiano in attesa del processo.