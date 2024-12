Anteprima24.it - Picchiava gli anziani genitori, disposto allontanamento per un 41enne sannita

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata del 16 dicembre 2024, la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con la quale è statol’dalla casa familiare di un quarantunenne di Benevento e il divieto per lo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dagli.Le condotte di maltrattamenti in famiglia, per le quali è stata disposta la misura, sarebbero avvenute tra i mesi di febbraio e novembre scorsi e sarebbero consistite in ingiurie quotidiane, soprusi e violenze fisiche ripetute.In un’occasione in particolare, l’indagato avrebbe afferrato per i capelli l’anziana madre spingendola sullo schienale del divano, per poi colpire il padre con due pugni e minacciare entrambi con un bastone.