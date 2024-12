Quotidiano.net - PhotoANSA 2024 presentato sull'Amerigo Vespucci a Doha: un omaggio alla tradizione italiana

Dopo Roma e Milano, ilsbarca - è proprio il caso di dirlo -. La nave scuola della Marina Militare, in sosta aper la 30/ma tappa del suo tour mondiale, ha fatto da cornice all'esclusiva presentazione del volume,quale ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi.o sfondo dello skyline della capitale qatarina sono state proiettate le immagini che compongono il libro fotografico dell'agenzia, che si chiude proprio con le foto del veliero "più bello del mondo". "Siamo orgogliosi e sorpresi di far parte di questo volume - sono state le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. E' un onore far parte della storia dell'Agenzia". Dalle elezioni americane alle Olimpiadi, passando per le crisi internazionali e i 70 anni della tv, il libro ripercorre gli ultimi 12 mesi dando anche spazio alle immagini-simbolo degli ultimi 20 anni, tanti quante le edizioni del volume.