Tvplay.it - Penalizzazione per una Big, terremoto nei quartieri alti della classifica!

Leggi su Tvplay.it

Arriva l’ennesima mazzata per il club e ora laè piuttosto vicina. La notizia lascia i tifosi davvero senza parole. Negli ultimi anni abbiamo visto a più riprese come ladi un club possa ribaltare lacambiando tutte le sorti di un campionato. Avviene spesso nelle categorie inferiori ma non solo, può capitare anche nel campionato principale come è successo alla Juventus qualche tempo fa.per una Big,nei! – Pixabay – TvPlayOra a rischiare grosso è un club inglese, una situazione che vede una squadra poter andare incontro ad una grossa squalifica. Nelle ultime settimane si è parlato moltosituazione del Manchester City di Pep Guardiola, una squadra in evidente difficoltà di risultati, una stagione sicuramente condizionata dal processo che li vedrà protagonisti (la sentenza è a inizio 2025) e che li vede senza dubbio rischiare davvero grosso.