Ottavia gli ultimi 2 km nell’abisso | Stanca e ferita ma non molla Il punto sui soccorsi

Bergamo. Mancano ‘solo’ 2 chilometri, ma i tempi non sono quelli di una passeggiata. A rallentare le operazioni, al momento, è la stanchezza. Quella che inizia a farsi sentire inPiana, senza però fiaccarne eccessivamente il corpo e lo spirito: “Regge bene, nonostante tutto”. Nonostante le fratture alle vertebre, alle costole, agli arti. “Sta soffrendo la lunga permanenza in grotta. Ha bisogno di riposo, non possiamo più trasportarla senza interruzioni come all’inizio”. Durante queste fasi di riposo obbligate, la risalita si ferma. Ma il team che sta cercando di estrarre la speleologa dall’abisso Bueno Fonteno, mostra comunque un cauto ottimismo.Mercoledì potrebbe essere il giorno buono. “Ma abbiamo previsto squadre in loco anche giovedì”, precisano subito gli esperti del Soccorso Alpino, durante il tavolo organizzato nel pomeriggio in Prefettura a Bergamo.