Napoli chi al posto di Buongiorno? Il pensiero di Ada Cotugno

A RadioCentrale è intervenuta Ada, giornalista di Fanpage. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Un Calcio alla Radio-Terzo Tempo’. “Sono passati mesi dall’ultima partita disastrosa senzae credo che ormai Conte abbia una soluzione pronta. Il miglior sostituto dipotrebbe essere Olivera, con l’Uruguay ha giocato benissimo in quella posizione”. Juan Jesus? Se Conte.“A noi non piace l’idea di vedere Juan Jesus titolare ma se Conte lo sceglierà lo avrà fatto con criterio”.McTominay: perchè lo United.? McTominay? Recentemente ho intervistato un suo vecchio compagno che non ha ancora capito perché un giocatore così sia stato accompagnato all’uscita dalla sua vecchia squadra. E’ un gran centrocampista, legge perfettamente gli spazi ed ha le caratteristiche sia per fare goal che per fare assist”.