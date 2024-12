Ilgiorno.it - Musica a palla e impegno civile. Il Bloom si scatena a ritmo di punk

Una delle bandrock italiane più apprezzate a livello internazionale, con il suo mix di rabbia, ironia, potenza e melodia. E poi un energico gruppoche in Austria è una vera e propria istituzione del genere. Ma anche il teatroe un mercatino fatto di realtà locali che spaziano dai dischi ai libri, dalle birre artigianali alle magliette ai gioielli.e non solo per la settimana deldi Mezzago, che già oggi e domani proietterà, tra le poltroncine rosse diCinema, il film di Clint Eastwood “Giurato numero 2“, mentre da giovedì a domenica proporrà la commedia di Emmanuel Courcol “L’Orchestra Stonata - En Fanfare“, visibile sabato sera anche in versione originale francese con sottotitoli. Gli amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno invece sabato con il “Natale Velenoso“ organizzato dal festival diffuso Brianza Velenosa: lo faranno la sera, con un affollato concerto che sprizzerà energia.