Ilfoglio.it - Meloni: "La ricetta Milei? Giusta per l'Argentina, ma non è replicabile da noi"

"Altri sono abituati a basare il proprio agire politico su 'testi sacri', santoni, dogmi ideologici di volta in volta individuati tra i leader stranieri. Io non ragiono così. Considero Javieruna interessantissima novità nel panorama argentino, e sappiamo qual è la situazione. Penso cheabbia il profilo giusto per affrontare i problemi argentini, chiaramente non considererei mai quel modelloda noi", ha detto oggi la premier Giorgiaalla Camera, rispondendo all'intervento di Luigi Marattin. "Però penso che noi, particolarmente in questa fase, dobbiamo fare quello che possiamo fare per dare una mano all'. Ci sono cose molto interessanti fra quelle che fa, c'è questa idea, maida noi, che bisogna lasciare spazio alla capacità del sistema produttivo.