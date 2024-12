Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a mamma Rocio: "Curava le persone, un esempio". Già 40mila euro raccolti dai vicini

Josè nasconde le lacrime dietro gli occhiali da sole. Lo fa per i due bambini di un anno e mezzo, salvati dalla moglieprima che un camion la falciasse sulle strisce pedonali all’angolo tra viale Scarampo e viale Serra. Nonna Maruja è sorretta dagli altri figli, che la aiutano a salire i gradini della chiesa di Sant’Ildenfonso. Sono in duecento, alle 14.30, ad attendere il feretro della trentaquattrenne peruviana uccisa da un tir mercoledì: c’è una folta rappresentanza di connazionali, ma ancheche ne avevano incrociato il cammino in questi anni trascorsi a Milano con la famiglia. "Quante domande. Quanti perché. Quante parole avete sentito in questi giorni, ed è giusto che se ne parli", dice il parroco don Antonio Suighi durante l’omelia. Tuttavia, quegli interrogativi senza risposta, persino la "lecita richiesta di giustizia", "non ci danno la pace".