Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 2-1, Champions League volley in DIRETTA: 23-25, i turchi rimontano nel terzo set e riaprono il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Aceeee di Szwarc, che va a segno nella zona di conflitto tra Gulmezoglu e Gungor.5-3 Errore dai 9 metri di Drzyzga.4-3 Primo tempo vincente di Durmaz, che in precedenza era stato difeso da Zaytsev.4-2 Si riscatta l’americano che con una palla più alta riesce a trovare il punto.3-2 Il primo tempo di Averill colpisce il nastro e termina fuori.3-1 Errore in battuta per Zaytsev, il diciottesimo della partita per.3-0 Il servizio di Zaytsev produce una ricezione slash su cui chiude Szwarc.2-0 Monster block!! Ottimo muro a 2 diche reagisce immediatamente dopo il brutto finale diset.1-0 Primo tempo vincente di Averill che trova il mani out.QUARTO SET21.41 Tanti errori da parte diche ha sprecato anche un vantaggio di 4 punti ad inizio parziale.