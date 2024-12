Inter-news.it - L’Inter fa visita ai bambini in ospedale con Frattesi: sorrisi e doni per tutti!

Davideentra nelle pediatrie degli ospedali di Milano per portare buonumore e regali ai. Ecco l’iniziativa pensata e messa in atto dalla società Inter.ARRIVA BABBO NATALE – I gesti più importanti si vedono fuori dal campo, anche per un grande club come. A dimostrarlo è l’iniziativa messa in atto dalla società nerazzurra, alla quale ha partecipato in prima persona Davide. Il centrocampista italiano, nella settimana che precede le festività natalizia, ha deciso di indossare le vesti di Babbo Natale per portaree buon umore a chi più lo merita: i. Ed ecco, quindi,inai reparti pediatrici degli ospedali di Milano, mentre regala gadget del, firma autografi e si presta alle foto con i piccoli.Inter, l’iniziativa che scalda il cuore:faaiinREPORTAGE – A raccontare l’esperienza è direttamente, attraverso un video reportage pubblicato sul profilo Instagram del club.