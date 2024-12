Ilrestodelcarlino.it - La Samb non si ferma più. Ora chiudere in bellezza

E’ unache ha rasentato la perfezione quella che ha rifilato tre reti allana. E potevano essere anche di più se Perri non avesse intercettato il rigore di Battista e se i rossoblù non avessero sprecato altre occasioni di rete. Unarullo compressore che è scesa in campo concentrata e non ha dato scampo ai canarini. Ben diversa da quella vista all’opera a Termoli per l’atteggiamento mentale mostrato in campo. Ed è arrivata così la quinta vittoria consecutiva in campionato con Eusepi e compagni che continuano a mantenere sette punti di vantaggio sull’Aquila. E domenica ecco Teramo-L’Aquila, mentre lasarà di scena a Civitanova Marche con il club maceratese che ha esonerato il tecnico Sante Alfonsi. L’occasione per allungare ancora il passo ealla grande il girone di andata.