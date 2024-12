Lanazione.it - La Pardini Armi nel futuro. Raddoppiano gli spazi. E anche i posti di lavoro

Se non ci saranno nuovi codicilli interpretativi da superare o contrattempi dell’ultima ora, a febbraio la prima pietra per la nuova sede delladiventerà realtà: l’azienda lidese, leader mondiale nella progettazione e costruzione delle pistole sportive, ha vissuto un’estate copertina alle Olimpiadi di Parigi, nove medaglie conquistate da atleti di mezzo mondo che sparavano con le ‘’, oltre ad altre quattro allori nelle Paralimpiadi. "La ‘nuova’ sede – spiega il titolare e fondatore dell’azienda, Giampiero– sorgerà a 200 metri da quella attuale, che non verrà abbandonata, ma rimarrà un punto nevralgico della nostra produzione. Quella nuova sarà una proiezione nel, visto che avremo a disposizione il doppio dei metri quadrati attuali: da mille a duemila, in linea con le direttive del Piano strutturale, con l’attenzione del Comune e della Regione, e con le norme di legge nazionali, tese a incentivare gli investimenti.