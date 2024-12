Bollicinevip.com - Jessica Morlacchi ha paura di svelare il segreto di Luca: “Se parlo darei molto fastidio”

Calvani nasconde unal Grande Fratello, le rivelazioni dista proteggendo ildiCalvani e un’altra persona, cosa ha detto nella notte al GFL’amicizia nata traCalvani al Grande Fratello si è incrinata nell’ultimo periodo e lei hache potrebbeildell’attore in un momento di rabbia.Calvani al Grande Fratello (Screen video Instagram @grandefratellotv)A quanto pare la cantante ha iniziato a provare dei sentimenti per il gieffino, per lui però è solo un’amica. Da quando l’attore si è avvicinato ad Helena Prestes lei non ha nascosto la sua gelosia, ieri sera nella casa più spiata d’Italia hanno avuto anche un confronto ma non è bastato a farli riavvicinare.Dopo la puntatasi è lasciata andare ad un lungo sfogo durante una chiacchierata con Pamela e ha chiaramente detto che sta proteggendo il ‘’ diCalvani e di un’altra persona.