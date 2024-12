Ilfattoquotidiano.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio: un ottimo mix tra azione, stealth e cinematografia nel gioco dedicato all’archeologo hollywoodiano

Abbiamo giocato a fondo, l’ultima brillante fatica di MachineGames (team che in passato ha brillato nel rinnovare ed elevare Wolfenstein) voluta fortemente da Todd Howard ed una cosa è certa: tutti i trailer e le anteprime non ci hanno preparati a questo livello di profondità cinematografica.Introdotti alla trama decon un meraviglioso omaggio a “e i Predatori dell’Arca Perduta”, che funge sia da tutorial che da dichiard’intenti per ciò che saranno le nostre future 40 ore di, è stupefacente capire la direzione presa da MachineGames in questo loro nuovo titolo. Distanti da Wolfenstein e dalla sua peculiare adrenalina, ci troveremo catapultati in un titolo che punta a valorizzare le fasi dirispetto alle fasi di combattimento che comunque non mancheranno e verranno sempre dipinte in puro stile: rapide e cariche di ironia.