Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena tira un sospiro di sollievo. Per Shpendi solo uno stiramento

Bene, anche se non benissimo, come si dice in questi casi. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto, ieri, Cristiannon ha evidenziato lesioni ai legamenti. L’attaccante dovrà comunque smaltire "una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra", si legge dal report medico. In pratica poco più di uno smento con nuove valutazioni che verranno fatte la prossima settimana e nessun interessamento della caviglia. Il centravanti inizierà subito il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero al momento sono difficili da ipotizzare, è molto probabile che lo si riveda in camponell’anno nuovo, alla ripresa, dopo la sosta, il 12 gennaio contro il Cittadella. Una brutta tegola per il Cavalluccio, nulla però a confronto di quello che si poteva temere vedendo la dinamica dell’incidente e, soprattutto, guardando la smorfia di dolore e le lacrime del bomber al momento dell’uscita dal terreno di gioco.