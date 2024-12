Quotidiano.net - Guerra Ucraina-Russia, la diretta. Ucciso a Mosca il generale Kirillov, comandante della Difesa nucleare

Roma, 17 dicembre 2024 –, le ultime notizie arrivano oggi da. Ilrusso Igore il suo vice sono rimasti uccisi in un’esplosione avvenuta questa mattina nei pressi di un edificio residenziale nel sud-est di, ha annunciato il comitato investigativocapitale russa in un comunicato. Secondo una fonte delle forze dell’ordine citata dal canale televisivo RT, le due vittime erano unrusso di alto rango e il suo vice. Igorcomandava le forze diradio, chimica e biologica russa. Il comitato investigativocapitale russa ha avviato un’indagine penale. Sul posto sono stati inviati gli investigatori e sono in corso gli accertamenti per stabilire “tutte le circostanze” dell’incidente. In carica dall’aprile 2017, Igorera stato sanzionato lo scorso ottobre dal Regno Unito per “aver dispiegato barbare armi chimiche in”.