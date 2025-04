Sport.quotidiano.net - F1 Gp del Giappone, caccia alla pole dalle 8. Le McLaren volano, indietro le Ferrari

Roma, 5 aprile 2025 - Giorno di qualifiche di F1 a Suzuka, Gp del. Dopo le prove Libere 3, in programma alle 04:30 ora italiana, scatta laposition alle 8:00 (diretta Sky sport e differita su TV8 alle 14:00). Le monoposto da battere sono leche hanno dominato ieri le Fp2si, in una sessione interrotta quattro volte dbandiera rossa. Il più veloce è stato Oscar Piastri in 1'28"114, davanti al suo compagno di squadra Lando Norris, staccato di 49 millesimi. Terzo a sorpresa Isack Hadjar su VCARB, a oltre quattro decimi. Male leche si sono dovute accontentare del quarto tempo con Lewis Hamilton, e settimo con Charles Leclerc. Live 1a sessione 1. Lando Norris (Gbr)1'28"549 2. George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"712 3.