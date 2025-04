Ilrestodelcarlino.it - Meeting sull’architettura dissonante: da Cesena in missione a Cracovia

Si è tenuto a, ilorganizzato nell’ambito del progetto europeo ‘Archethics’, che vede il Comune dicapofila di una rete di otto città di diversi paesi (Danzica ein Polonia, Lipsia in Germania, Bétera in Spagna, Vilanova de Cerveira in Portogallo, Kazanlak in Bulgaria e Permet in Albania). Al centro del percorso progettuale, avviato nell’estate del 2023 e con conclusione prevista a dicembre 2025, si trova l’architettura, ovvero tutti quegli edifici realizzati nel corso del ‘900 dai vari regimi totalitari: un passato complesso e delicato che può dare origine a interpretazioni conflittuali e tentazioni di rimozione o ‘normalizzazione’. Il progetto si pone l’obiettivo di elaborare e co-progettare azioni di rigenerazione e valorizzazione culturale e turistica del ‘patrimonio architettonico’ legato alla storia europea del XX secolo.