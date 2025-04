Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: tra poco le qualifiche. Sarà prima fila McLaren?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.43 Per quanto visto sinora, sarebbe una sorpresa non trovare entrambe lein.7.41 La classifica delle FP3:1 Lando Norris1:27.965 32 Oscar Piastri+0.026 43 George Russell Mercedes +0.112 54 Charles Leclerc Ferrari +0.449 45 Max Verstappen Red Bull Racing +0.532 46 Lewis Hamilton Ferrari +0.559 57 Alexander Albon Williams +0.589 48 Pierre Gasly Alpine +0.638 49 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.820 510 Isack Hadjar Racing Bulls +0.821 411 Carlos Sainz Williams +0.881 512 Liam Lawson Racing Bulls +1.139 413 Kimi Antonelli Mercedes +1.161 414 Jack Doohan Alpine +1.802 315 Fernando Alonso Aston Martin +1.807 516 Or Bearman Haas F1 Team +2.119 417 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +2.169 418 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.