Motocross Ecco la prima gara dell’anno al Crossodromo Tittoni di Cingoli | il Campionato Regionale FMI Marche-Abruzzo

prima manifestazione del 2025 presso l'impianto cingolano si disputerà interamente domenica 6 aprile con il Memorial dedicato a Fabio Fucili Cingoli, 5 aprile 2025 – Tornano a sfrecciare le moto da cross al Crossodromo "Tittoni" di Cingoli. Domani, domenica 6 aprile, infatti, si svolgerà la prima prova del Campionato Regionale FMI Motocross Marche-Abruzzo, organizzata dal Motoclub "Fagioli".Le categorie coinvolte saranno la MX1, la MX2, la 125cc e la Minicross. La gara, inoltre, prevede anche il Memorial "Fabio Fucili", dedicato all'imprenditore agricolo di San Severino Marche prematuramente scomparso, molto noto nella zona, che è stato un grande appassionato di moto e amico del Motoclub "Fagioli".Le prove ufficiali e cronometrare inizieranno alle ore 8:00, le gare avranno il via alle 11:00.

