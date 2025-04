Ilrestodelcarlino.it - M5S alla manifestazione: "Siamo contro il riarmo europeo"

Il Movimento Cinque Stelle territoriale parteciperà ogginazionale a Roma, "il progetto dile politiche del governo italiano". Oggi partiranno quattro pullman da Cesena, che raccoglieranno attivisti e persone della società civile "unite – affermano i Cinque Stelle territoriali – dal desiderio di pace, da tutta l’area, compresi i territori di Forlì e del Rubicone. Sono in tanti, giovani, mamme, papà, nonni, lavoratori e studenti, ad aver contattato il Movimento 5 Stelle per dire con determinazione: ‘Io voglio esserci’". Dall’Emilia-Romagna si muoveranno otto pullman, a cui si aggiungono centinaia di persone che raggiungeranno la capitale con mezzi propri o in treno. "Un popolo – affermano i Cinque Stelle – che si mette in cammino per chiedere un futuro senza guerre, per loro, per i figli e per le generazioni che verranno.