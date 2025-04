Dopo gli smottamenti riapre la Provinciale per Appignano

Provinciale 220 ad Appignano: era stata chiusa a seguito di alcune frane che si erano formate durante le giornate di pioggia e che avevano ristretto la carreggiata. Un provvedimento necessario, ma che aveva determinato numerosi disagi, la strada rappresenta un collegamento fondamentale tra la frazione di Valle San Martino e il centro storico di Appignano del Tronto. Ad annunciarlo è stato il sindaco Sara Moreschini: "Gli operatori della Provincia stanno lavorando – ha scritto ieri mattina – per rimuovere tutte le frane della strada Provinciale dei calanchi sp220. La strada è già stata riaperta al traffico, quindi si può passare, si consiglia di procedere con attenzione e cautela".

