Inter-news.it - Torino, spunta un attaccante dell’Inter! Vagnati studia la situazione

Francesco Pio Esposito nel mirino del: come si legge su Tuttosport, il club granata proverà a presentare un’offerta all’Inter per il prestito del giovane. FUTURO – Il, come riportato da Tuttosport, si è ufficiosamente mosso per Francesco Pio Esposito,. Il canale con i nerazzurri è stato aperto, e il club granata resta la squadra più attiva e presente attorno all’attuale vicecapocannoniere della Serie B. Il dt delritiene Pio Esposito il rinforzo ideale per la prossima stagione: tanta esperienza già in Under 21 (a soli 20 anni) e l’esperienza a La Spezia lo hanno fatto maturare. E l’Inter, nelle scorse settimane, gli ha anche rinnovato il contratto fino al giugno del 2030. A dimostrazione di come l’Inter voglia mantenere il controllo sull’stabiese anche in un futuro lontano.