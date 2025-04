McKennie Roma Juve il texano è pronto a ricoprire questo nuovo ruolo | Tudor ha fatto la sua scelta!

McKennie Roma Juve, il texano sarà coinvolto dal 1? nella partitissima dell'Olimpico! Ecco in quale veste tattica

La presenza di Weston McKennie in Roma Juve è praticamente certa. La conferma è arrivata attraverso le indiscrezioni riportate da Sky Sport. Stando a quanto ha asserito la predetta redazione, il numero 16 bianconero partirà dal 1? e lo farà nel ruolo di esterno a sinistra.

Dovrebbe essere lui, quindi, il giocatore che prenderà il posto di Andrea Cambiaso, recuperato ma ancora alle prese con delle condizioni fisiche non propriamente perfette.

