Flavio Briatore e la Ferrari che merita di vincere un Mondiale | Hamilton è una star come Senna

Flavio Briatore è rientrato in Formula 1 con l’alpine. «Questa è la Benetton, la Renault. Lo stabilimento di Enstone, in Inghilterra, l’ho costruito io. Quando ho visto l’Alpine in questa situazione ho parlato con Luca (De Meo, l’ad di Renault, ndr) e gli ho detto: sono molto incasinato, ma un po’ di tempo se vuoi lo trovo. Poi ho venduto gran parte del food&beverage, per cui diciamo che mi sono alleggerito», spiega a La Stampa. La rinascita, dice, è «al punto di partenza. Siamo partiti da molto lontano, solo nel 2026 avremo il pacchetto completo Mercedes, motore e cambio».Il successo in Formula 1Per l’Alpine bisognerà aspettare il prossimo anno. Al titolo punterà nel 2027: «Nel 2026 però dovremo essere competitivi». Poi spiega cosa ha fatto: «Intanto conoscevo gran parte dei ragazzi e la gente si ricorda subito che abbiamo vinto sette Mondiali insieme. Leggi su Open.online è rientrato in Formula 1 con l’alpine. «Questa è la Benetton, la Renault. Lo stabilimento di Enstone, in Inghilterra, l’ho costruito io. Quando ho visto l’Alpine in questa situazione ho parlato con Luca (De Meo, l’ad di Renault, ndr) e gli ho detto: sono molto incasinato, ma un po’ di tempo se vuoi lo trovo. Poi ho venduto gran parte del food&beverage, per cui diciamo che mi sono alleggerito», spiega a La Stampa. La rinascita, dice, è «al punto di partenza. Siamo partiti da molto lontano, solo nel 2026 avremo il pacchetto completo Mercedes, motore e cambio».Il successo in Formula 1Per l’Alpine bisognerà aspettare il prossimo anno. Al titolo punterà nel 2027: «Nel 2026 però dovremo essere competitivi». Poi spiega cosa ha fatto: «Intanto conoscevo gran parte dei ragazzi e la gente si ricorda subito che abbiamo vinto sette Mondiali insieme.

