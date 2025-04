Si prevede che l’Arsenal rafforzerà diverse posizioni in estate

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:dovrebbe finire di nuovo la stagione della Premier League nella seconda posizione.Sarebbe il loro terzo traguardo consecutivo nella seconda posizione, il che mostra chiaramente che i Gunners mancano di qualcosa nella loro squadra per vincere il titolo di campionato.Dopo i loro due secondi posti in campionato nelle ultime due stagioni che sono state vinte da Manchester City, in questa stagione Liverpool è destinata a finire la lega in prima posizione sotto Slot Arne.I Gunners sono pronti ad affrontare i problemi che affrontano la loro squadra nella finestra di trasferimento estiva con il manager Mikel Arteta che confermano che la sua squadra sarà impegnata nel periodo di trasferimento.L’arrivo del nuovo regista Andrea Berta ha dato ai fan la speranza di una finestra di trasferimento estiva di successo.