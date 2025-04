Iltempo.it - La doppia faccia di Schlein: fa votare il Pd per le armi, poi scende in piazza con Conte

Lo strano caso del dottor Elly e di Miss, «guerrafondaia» mercoledì a Strasburgo, ed oggi «pacifista» nella Capitale, alla manifestazione del M5S. Insomma il Pd dellaverità: una da tener chiusa sotto chiave, «è colpa dei riformisti», l'altra da sbandierare per tenere il passo di Giuseppe. Così il Nazareno oggi sfilerà con una sua delegazione ad altissimo livello al corteo dei pentastellati, a guidarla saranno la coordinatrice della segreteria Marta Bonafoni ed il fedelissimo Igor Taruffi. «Le nostre posizioni non sono le stesse su tutto, ma condividiamo una forte critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati europei», ha sentenziato Ellydal seminario a porte chiuse dei suoi deputati al Museo Cervi. E poco dopo con una telefonata all'ex presidente del Consiglio per annunciargli la decisione.