Scusatemi E poi sono solo lacrime A The Voice Senior Antonella Clerici crolla davanti tutti e il pubblico con lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

The2025 si avvicina alla sua fase finale, con la semifinale in onda venerdì 4 aprile su Rai Uno.dà il via a un’altra emozionante puntata, durante la quale si terrà il cruciale Knock Out, la fase in cui ogni artista deve esibirsi per convincere il proprio coach a salvarlo e garantirsi un posto per la finale del 11 aprile. Ogni giudice – Clementino, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Arisa – è chiamato a scegliere i tre cantanti migliori del proprio team, che continueranno a lottare per il trionfo.In apertura,esprime il suo entusiasmo per il programma, dicendo: “Non dovrei dirlo io, ma questo programma è davvero un gioiellino e ioorgogliosa di condurlo”. Un commento che rispecchia la passione che lei stessa ha per questo show di successo.