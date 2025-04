DaziBankitalia taglia stime Pil | +06%

taglia le stime sul Pil per effetto "dell'inasprimento delle politiche commerciali". Il +0,8% previsto a dicembre per il 2025 cala a +0,6%. Per il 2026, la stima di +1,1% scende a 0,8% e nel 2027 da +0,9% a +0,7%. Le stime sono ancora "parziali" e "non considerano eventuali ritorsioni né l'evoluzione dei mercati internazionali", spiega Bankitalia. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.00 La Banca d'Italialesul Pil per effetto "dell'inasprimento delle politiche commerciali". Il +0,8% previsto a dicembre per il 2025 cala a +0,6%. Per il 2026, la stima di +1,1% scende a 0,8% e nel 2027 da +0,9% a +0,7%. Lesono ancora "parziali" e "non considerano eventuali ritorsioni né l'evoluzione dei mercati internazionali", spiega Bankitalia.

