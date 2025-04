Cultweb.it - Chi erano i Templari e perché furono messi al bando dalla Chiesa?

, o Cavalieri, rappresentano una delle istituzioni più affascinanti e misteriose del Medioevo. Fondato nel 1119, l’Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone nasce con un duplice scopo: difendere i pellegrini cristiani in Terra Santa e combattere durante le Crociate. Ma in breve tempo, da modesta confraternita religiosa, diventano una potenza militare, politica ed economica capace di influenzare l’intera Europa.Questi, in particolare, riescono a sviluppare un’organizzazione straordinariamente efficiente, con un sistema bancario proto-moderno grazie al quale i viaggiatori possono depositare denaro in una sede e ritirarlo in un’altra, evitando così i pericoli legati al trasporto di denaro contante. Accumulando ricchezze, donazioni, terreni e castelli, l’Ordine, poi, costruisce una rete vastissima di possedimenti, e i suoi membri godono dell’immunità da tasse e giurisdizioni locali, rispondendo solo al Papa.