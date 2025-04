Ilrestodelcarlino.it - In nove mesi opposizione in frantumi

La coesione della lista ‘Obiettivo Comune’ a Castorano si infrange dopo solidialla maggioranza della sindaca Rossana Cicconi. "Dopo la dichiarazione in consiglio comunale di indipendenza della candidata sindaca, Bianca Speca – affermano i cinque candidati consiglieri: Maddalena Pavel, Luca Alessi, Fabrizio Speca, Nicola Neri e Valerio Liberi - abbiamo deciso di imitare l’esempio, continuando a supportarla in quanto unica voce in grado di rappresentarci. La decisione è motivata da divergenze non solo sul merito delle questioni politico-amministrative riconducibili al modo di fare un’costruttiva, ma anche e soprattutto sui metodi adottati dal capogruppo Marcelli e dal consigliere Ficcadenti, che a nostro avviso non vanno nella direzione di fare del bene al paese.