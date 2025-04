Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex prof e apprezzata poetessa. Bruna Castelli

Ascoli piange, deceduta ieri all’età di 82 anni. Già docente all’Itis, era la moglie dell’artista Leopoldo Tomassini e madre dell’architetto Alessio Tomassini. Donna di grandi valori umani e molto conosciuta ein città, nel 1991 è stata socia fondatrice e in seguito anche Presidente della sezione ascolana Fidapa, che ha sostenuto fino agli ultimi giorni della sua vita. Molte le iniziative promosse all’interno della sezione ed è per merito suo l’aver ideato nel 1992 la Rassegna di ceramiste picene ‘Giovanna Garzoni’, per dare visibilità e lustro a donne dedite all’arte della ceramica e per rendere omaggio a una grande artista ancora poco nota, nata ad Ascoli nel 1600. Nota e, ha collaborato col Centro Poesia Marche e ha poi seguito Il Premio Nazionale di Poesia ‘Franco Matacotta’.