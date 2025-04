Dazi Usa Meloni | Più danni da panico e allarmismo che dai dazi stessi

Meloni lancia un appello alla prudenza. Secondo la presidente del Consiglio, il vero rischio legato ai nuovi dazi Usa non risiede tanto nell'impatto economico immediato, quanto nelle possibili reazioni emotive e speculative del mercato. "Il panico e l'allarmismo possono causare danni ben maggiori di quelli strettamente connessi con i dazi", ha affermato la premier durante la riunione del Consiglio dei ministri, invitando tutte le istituzioni a riportare la discussione alla "reale dimensione del problema".Meloni ha ricordato come la presidente della BCE, Christine Lagarde, abbia stimato un effetto dei dazi Usa del 25% su prodotti europei in una riduzione del PIL dell'area euro di 0,3 punti percentuali. Per la premier, quindi, dazi al 20% – come quelli ipotizzati dall'amministrazione Trump – dovrebbero produrre un impatto "affrontabile".

