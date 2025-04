Ilrestodelcarlino.it - Base popolare Marche, arrivano Quagliariello e l’ex presidente Spacca

Si terrà oggi alle 11.30 alla Libreria Rinascita in piazza Roma la conferenza stampa del movimento politico-culturale, intitolata ’La dinamica politica: disegnare il futuro con intelligenza antica’. Interverranno:ministro Gaetano, Gian Mario(exdelle), Raimondo Orsetti (coordinatore regionale) e la prof Laura Balestra. Recentemente la direzione regionale diha discusso e approvato le linee del Progetto per le. Il programma, ispirato ai valori della persona e della comunità, della partecipazione democratica, della sussidiarietà e dello sviluppo sostenibile, sarà lasu cui costruire la proposta politica per le regionali 2025.