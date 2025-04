Ilrestodelcarlino.it - Faggiotto e Giangrandi:: "Paolo Lucchi ha evitato un’altra figuraccia"

Con la decisione di non presentare ricorso in Cassazione, si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria che l’ex sindaco di Cesena,, intentò contro di noi. Fin dall’inizio, la causa era apparsa come un evidente tentativo di intimidazione politica: all’epoca dei fatti ricoprivamo ruoli pubblici rilevanti nel contesto politico cittadino e ci eravamo distinti per le nostre posizioni critiche nei confronti dell’amministrazione guidata da. La scelta di adire le vie legali da parte dell’ex primo cittadino subito dopo aver lasciato la carica di sindaco si era quindi configurata come una mossa volta a zittire il dissenso, piuttosto che a tutelare reali diritti lesi. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello hanno rigettato in modo netto e inequivocabile ogni richiesta avanzata da, smontando punto per punto le sue affermazioni.