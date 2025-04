Ilveggente.it - Pronostici Empoli-Cagliari e Torino-Verona: è tutto scritto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentunesima giornata di Serie A: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.Giustamente, D’Aversa, ha deciso di lasciare perdere la Coppa Italia – il tre a zero subito in casa dal Bologna è una sentenza – per pensare al campionato e, ad una salvezza, che deve essere raggiunta da una squadra che in questo momento sarebbe in B. Due punto dietro al Lecce per i toscani che, contro il, sanno che una vittoria potrebbe valere doppio.: è(Lapresse) – Ilveggente.itNon vince dal giorno dell’Immacolata l’: contro ilin trasferta. E in casa un’affermazione manca da tantissimo tempo e crediamo che l’appuntamento verrà ancora rimandato. Sì, gli isolani di Nicola, stanno bene, e per quello che stanno facendo vedere sopratin trasferta in questa stagione – squadra tatticamente molto attenta che concede abbastanza poco – possono sicuramente uscire indenni dal Castellani.