Anteprima24.it - FOTO/ “Costruiamo un Muro alla Guerra” raccontato in mostra

Tempo di lettura: 3 minutiOttima partenza per ladi mail art “un”, ospitata a Montefusco. L’iniziativa, curata da Antonio Manganiello e Ciro Sarracino, ha trasformato il Palazzo Giordano in un luogo di incontro e riflessione, dove l’arte si fa portavoce di un messaggio universale di pace. Attraverso le opere di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo, lainvita a riflettere sulla drammaticità dellae sul ruolo cruciale dell’arte come strumento di dialogo e sensibilizzazione. La mail art, protagonista indiscussa della, è una forma d’arte che, sfruttando il sistema postale, permette di superare le barriere geografiche e culturali. La manifestazione, sostenuta dal Comune di Montefusco e dPro Loco, ha coinvolto attivamente la comunità locale e ha riscosso l’apprezzamento di tanti appassionati d’arte .