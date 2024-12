Ilrestodelcarlino.it - È sempre più una città a portata di bici. Entro il 2030 ci saranno 268 km di ciclabili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara è conosciuta come la “delleclette”, un titolo che rispecchia la realtà quotidiana dei suoi abitanti. Il 24% degli spostamenti quotidiani avviene incletta, e se includiamo anche chi cammina (circa il 10% della popolazione), la mobilità “attiva” raggiunge il 33%. Questi numeri evidenziano quanto lacletta sia una scelta importante per gli spostamenti urbani. La passione per lanon è solo un’abitudine, ma è profondamente radicata nella cultura locale. Circa il 90% dei ferraresi possiede almeno unacletta. La pianura padana e l’ampia rete di piste, che oggi copre 218 km e crescerà a 268 kmil, rendono laancora più vantaggiosa come mezzo di trasporto. Oltre il 64% dei ferraresi vive a meno di 300 metri da una pista ciclabile. Ferrara sta investendo anche nei servizi legati alla mobilità sostenibile.