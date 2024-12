Con soli 25 euro puoi vedere un tesoro inestimabile di Roma

Leggi su Funweek.it

non perde occasione di stupire e lasciareni e turisti a bocca aperta. Il museo a cielo aperto è ricco di tradizione, storia e cultura e sono ancora tanti i luoghi da scoprire. Vi è la cripta di Santa Cecilia che presenta una serie di curiosità che in pochi conoscono. E’ stata costruita sui resti di un’abitazionena. Entrarvi costa solo 2,5e si trova a Trastevere. Cripta Santa Cecilia a, un po’ di storiaTante le curiosità raccolte intorno alla storia della Cripta di Santa Cecilia in Trastevere. Un delle ipotesi più accreditate riguarda la leggenda Aurea che narra che proprio nei pressi del luogo sacro, papa Urbano I, pontefice dal 222 al 230 d.C., fece seppellire il suo corpo e nel 1599 fu ritrovato durante il restauro della chiesa. A quel punto il cardinale Paolo Emilio Sfondrati diede l’incarico a Stefano Maderno (1566-1636) di realizzare la statua oggi vicino all’altare maggiore che riproduce la posizione del corpo di Santa Cecilia durante il momento del suo ritrovamento.