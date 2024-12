Sport.quotidiano.net - Ciclocross, l'annuncio di Pidcock: "Quest'anno non ci sarò"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 17 dicembre 2024 - Ile i nomi blasonati che arrivano in prestito dalla strada: un connubio destinato a non mettere tutti d'accordo. Gli atleti, specialmente gli specialisti del fango, non amano le 'intromissioni' dei big del ciclismo che tolgono loro riflettori e attenzione, mentre l'Uci spinge ovviamente per quel triello che negli anni recenti ha avvicinato alla disciplina invernale anche chi non è esattamente un appassionato: triello chenon ci sarà, come confermato da Tom. L'diSe Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel si sfiderin 4 occasioni, il britannico ha invece deciso di accantonare pero inverno la disciplina più amata con l'obiettivo preannunciato nei mesi scorsi di concentrarsi sulla strada per riscattare un'annata, la scorsa, piuttosto deludente.