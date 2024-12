Inter-news.it - Carlos Augusto in Lazio-Inter si costruisce il suo primo gol in A

ha visto arrivare ilgol in Serie A dicon la maglia dell’. Una rete non banale, fortemente voluta dal brasiliano. ATTESA RIPAGATA – La prima volta porta sempre un’emozione speciale. E quando si prolunga l’attesa la situazione diventa ancora più particolare. Una situazione che ha vissuto, che ci ha messo un anno e mezzo a trovare il suogol in Serie A in maglia. Dimostrando nell’azione della rete con laquanta voglia avesse di sbloccarsi dopo tanto tempo. Ingresso molto positivo del brasiliano ex Monza.e la prima gioia in Serie A e con l’!AZIONE PERSONALE –infatti non ha trovato il 5-0 per caso. Entrato al posto di Bastoni, quando ha segnato era in area in posizione avanzata. Da punta.