Lanazione.it - Bonus elettrodomestici 2025, sono 40mila i potenziali beneficiari in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 dicembre 2024 – Nel primo semestre del 2024 i mutui per investimenti in abitazioni hanno registrato nella regione una flessione del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. È quanto emerge dai dati di Bankitalia, pubblicati nel Barometro di settembre di Ance. Complessivamente, i nuovi finanziamenti ammontano a 106,7 milioni di euro, segnando un rallentamento significativo rispetto alle eccezionali dinamiche del 2021 e del 2022, trainate daistatali. Il calo interessa soprattutto le ristrutturazioni edilizie, che avevano rappresentato una leva fondamentale grazie agli incentivi fiscali. Contemporaneamente, si registra una contrazione negli investimenti sia nel settore residenziale sia in quello non residenziale. Gli acquisti di immobili non residenziali hanno subito un calo del 14% rispetto al primo semestre del 2023, mentre i mutui per l’acquisto di case da parte delle famigliescesi del 5%, anche a causa dei tassi di interesse ancora elevati applicati dal sistema bancario e della riduzione dei nuovi contratti.