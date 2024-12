Ilgiorno.it - Babbo Natale è arrivato di corsa: "Uno spirito sano di condivisione"

Alla fine gli aspiranti “per un giorno“ non si sono fatti pregare e si sono presentati in forze per la più classica - almeno nel format - delle corse prenatalizie: ilè iniziato dia Busto Garolfo, infatti, grazie ai 400 Babbiche nell’ultimo fine settimana hanno percorso le strade principali del comune formando una marea rossa e bianca in occasione della prima edizione dellaRunning locale. Tra loro anche il vice sindaco di Busto Garolfo e alcuni rappresentanti della giunta. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Running Bustese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Busto Garolfo, della Pro Loco e del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, non è stata ostacolata neppure dalla fitta nebbia calata sulle strade del paese, così che i 400 partecipanti, vestiti di tutto punto in bianco e rosso, si sono presentati al via dei due tracciati previsti: uno di 6 chilometri, aperto anche a nordic walking e camminatori, e una Family run di 3 chilometri, perfetta per le famiglie.