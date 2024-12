Lanazione.it - Addio al volto buono di Cascina. L’ultimo saluto al compagno: “Ci vediamo a pranzo”, poi la tragedia

(Pisa), 17 dicembre 2024 – Stava andando a fare colazione. Pochi minuti alle 8.30, Monica Belluomini, 61 anni, stava attraversando la Tosco Romagnola all’altezza dell’incrocio con via Indipendenza quando - sono stati i carabinieri a fare i rilievi - è stata investita. L’automobilista si è fermato. La centrale operativa del 118 ha inviato due mezzi, un’ambulanza medicalizzata e una bravo. I soccorritori, quelli della Misericordia di Vicpisano e quelli della Pubblica Assistenza di Fornacette, hanno provato di tutto, ma la donna, originaria di Viareggio e impiegata in una ditta di pulizie, ora in pensione, è morta poco dopo. “Ci”,alMassimo, poi la. È stata la polizia municipale dia intervenire anche per regolare il traffico che si è creato per permettere prima le cure, poi tutti gli approfondimenti.