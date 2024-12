Lanazione.it - A scuola di creatività con la tecnologia: "Esperienze formative e trasversali"

“Adicon le Stem“: è il progetto, per il quale l’Istituto Comprensivo Perugia 12, guidato dalla dirigente Simona Ferretti, ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del PNRR, da impiegare nella formazione dei docenti di tutti i gradi scolastici e nella sperimentazione e condivisione di buone pratiche, costituendosi come polo formativo di una rete di 14 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. Il progetto, oltre a potenziare notevolmente le competenze degli studenti e dei docenti, ha anche avuto un impatto significativo sul territorio a partire dalle famiglie che hanno condivisoe osservato da vicino i prodotti realizzati, costruendo una comunità educativa più forte e collaborativa. L’iniziativa è stata articolata in due giornate con mostre diffuse a Ponte San Giovanni (l’Associazione Basket Accademy ha messo a disposizione il Palazzetto dello Sport), Balanzano e Pieve di Campo, mentre al Park Hotel sono stati presentati i percorsi STEM.