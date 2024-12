Ilgiorno.it - A Casa Dho all’Altopiano astronomia e giovani pianisti

Dho, via Cacciatori delle Alpi 3,di Seveso, si terranno due eventi importanti ai quali tutti i sevesini sono invitati anche per uno scambio di auguri. La prima kermesse sarà giovedì 18 alle 21 dal titolo “Natale sotto le stelle“ con l’astronoma Angela Iovino e lo psichiatra Sergio Astori. Con l’occasione sarà possibile vedere gli elaborati delle bambine che partecipano al laboratorio Artenuvolando con l’arteterapeuta Marta Bigatti. "Sabato 21 dicembre alle 10.30 ci sarà il Saggio di pianoforte (e a sorpresa di clarinetto) - racconta la presidente del sodalizio Gemma Beretta - tappa intermedia del laboratorio di pianoforte reso possibile anche dalla generosità diffusa di chi come sa che la cultura è fondamentale per garantire la crescita equilibrata delle nuove generazioni.